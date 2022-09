Уткин — о наказании Кордобы: добьётесь, что все в футболе будут разговаривать как Семак

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о дисквалификации нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. По мнению Уткина, в такой ситуации нельзя было наказывать футболиста, ведь он позволил себе высказывания в адрес судей не на поле или интервью, а по пути в раздевалку.

«Дисквалификация Кордобы — это стыдно. Парень выругался про судейство не в миксте и не в интервью, и не на поле. И он не подбежал к камере, чтобы выругаться в нее. Он шёл в раздевалку — и всё.

Ругаться — право любого человека. Как говорил Гус Хиддинк — its a football, its not office! И это он ещё на поле говорил, а не на пути к раздевалке. За это нельзя штрафовать. Вы бы еще штрафовали за сказанное в гараже с мужиками или за выбор песен в караоке после игры.

Добьётесь такими путями только того, что люди футбола все начнут разговаривать, как Сергей Семак в 90% случаев — обо всём и ни о чем. А кто не сумеет — потому что Сергей Богданович человек умный и образованный — те будут молчать.

И станете лигой без эмоций, без надрыва и, в конечном счёте, без яиц. Тоже путь. Наверное, есть люди, которые мечтали с детства стать евнухами», — написал Уткин в своём телеграм-канале.