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Лионель Месси — лучший футболист 2-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

Лионель Месси — лучший футболист 2-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 8,7 стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, который забил гол и отдал результативный пас в матче с «Маккаби» Хайфа. Также в символическую команду вошли три игрока «Брюгге» и по два футболиста «Ливерпуля» и «Баварии».

Сборная 2-го тура ЛЧ: Аллан Макгрегор («Рейнджерс»), Константинос Цимикас («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»), Лукас Эрнандес («Бавария»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Камаль Сова («Брюгге»), Рафа («Бенфика»), Йозуа Киммих («Бавария»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Ферран Жутгла («Брюгге»), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»).

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