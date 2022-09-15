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Стал известен календарь матчей РПЛ с 11-го по 17-й туры

Стал известен календарь матчей РПЛ с 11-го по 17-й туры
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала подробный календарь матчей с 11-го по 17-й туры.

11-й тур

1 октября (суббота):

14:00 «Оренбург» – «Сочи»
16:30 «Химки» – ЦСКА
19:00 «Локомотив» – «Урал»

2 октября (воскресенье):

14:00 «Факел» – «Торпедо»
16:30 «Зенит» – «Ростов»
19:00 «Ахмат» – «Динамо»
19:00 «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»

3 октября (понедельник):

19:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

12-й тур

7 октября (пятница):

17:30 «Урал» – «Химки»

8 октября (суббота):

14:00 «Факел» – «Зенит»
16:30 ЦСКА – «Динамо»
19:00 «Сочи» – «Локомотив»

9 октября (воскресенье):

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Оренбург» – «Ахмат»
16:30 «Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»
19:00 «Ростов» – «Краснодар»

13-й тур

14 октября (пятница)

19:30 «Ростов» – «Урал»

15 октября (суббота)

14:00 «Химки» – «Факел»
14:00 «Торпедо» – «Локомотив»
16:30 «Краснодар» – «Ахмат»
19:30 «Динамо» – «Оренбург»

16 октября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
16:30 «Пари Нижний Новгород» – «Зенит»
20:00 ЦСКА – «Спартак»

14-й тур

22 октября (суббота)

14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
16:30 «Факел» – «Ростов»
19:00 «Локомотив» – «Динамо»

23 октября (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – ЦСКА
16:30 «Спартак» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Торпедо»

24 октября (понедельник)

17:30 «Урал» – «Крылья Советов»
20:00 «Зенит» – «Сочи»

15-й тур

28 октября (пятница)

17:30 «Оренбург» – «Факел»

29 октября (суббота)

14:00 «Динамо» – «Химки»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:00 «Локомотив» – ЦСКА

30 октября (воскресенье)

14:00 «Сочи» – «Урал»
14:00 «Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»
16:30 «Спартак» – «Торпедо»
19:30 «Краснодар» – «Зенит»

16-й тур

4 ноября (пятница)

19:00 «Химки» – «Оренбург»

5 ноября (суббота)

14:00 «Сочи» – «Спартак»
16:30 «Факел» – «Краснодар»
16:30 «Зенит» – «Ахмат»
19:00 ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»

6 ноября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Локомотив»
16:30 «Торпедо» – «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» – «Динамо»

17-й тур

11 ноября (пятница)

19:00 «Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»

12 ноября (суббота)

12:00 «Урал» – «Факел»
14:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
16:30 «Торпедо» – «Зенит»
19:30 «Локомотив» – «Спартак»

13 ноября (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Краснодар»
16:30 «Химки» – «Сочи»
19:00 «Динамо» – ЦСКА

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