Нгамалё: слышал, что Захарян мог уехать в «Челси». Ему нужно быть терпеливым и работать

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё отреагировал на то, что хавбек Арсен Захарян мог стать футболистом «Челси».



«Я слышал, что Захарян мог уехать в «Челси». Арсен — качественный игрок высокого уровня. Его мастерство может позволить ему перейти в «Челси». Если его переход в «Челси» должен произойти, то он обязательно случится. Арсену следует быть терпеливым, усердно работать и продолжать показывать то, что он может. Я в команде не так много времени, но мы подшучиваем над ним в раздевалке и на тренировках. Захарян тоже воспринимает это в шутку. Делаем это, чтобы держать его в тонусе и заставлять чуть больше работать, а не чтобы спровоцировать», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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