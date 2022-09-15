Нгамалё: слышал, что Захарян мог уехать в «Челси». Ему нужно быть терпеливым и работать
Поделиться
Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё отреагировал на то, что хавбек Арсен Захарян мог стать футболистом «Челси».
«Я слышал, что Захарян мог уехать в «Челси». Арсен — качественный игрок высокого уровня. Его мастерство может позволить ему перейти в «Челси». Если его переход в «Челси» должен произойти, то он обязательно случится. Арсену следует быть терпеливым, усердно работать и продолжать показывать то, что он может. Я в команде не так много времени, но мы подшучиваем над ним в раздевалке и на тренировках. Захарян тоже воспринимает это в шутку. Делаем это, чтобы держать его в тонусе и заставлять чуть больше работать, а не чтобы спровоцировать», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:20
-
14:12
-
14:02
-
14:02
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:10
Партнерский контент