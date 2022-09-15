«Спартак» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 15 сентября, в матче 2-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля, Маслов, Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Мелешин.

Запасные: Селихов, Шитов, Волков, Чернов, Рыбус, Денисов, Хлусевич, Умяров, Зиньковский, Вит, Шитов, Соболев.

«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Черняков, Шаваев, Акбашев, Мастерной, Магаль, Максимов, Ивахнов.

Запасные: Свинов, Брызгалов, Суслов, Морозов, Квеквескири, Мендель, Дмитриев, Шляков, Калинин, Черов, Аппаев, Ершов, Гонгадзе.