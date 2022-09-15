«Монако» — «Ференцварош»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Монако» на своём поле примет венгерскую команду «Ференцварош», возглавляемую российским специалистом Станиславом Черчесовым. Игра пройдёт на стадионе «Луи II» во Франции, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

В прошлом туре «Монако» в Белграде минимально обыграл «Црвену Звезду» со счётом 1:0. В том матче российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 83 минуты, после чего был заменён. Есть вероятность, что и в этой встрече футболист выйдет с первых минут.

«Ференцварош» неделю назад играл против турецкого «Трабзонспора». Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте встречи, однако на 16-й остались в меньшинстве, когда с поля за прямую красную карточку ушёл Эльдар Чивич. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Станислава Черчесова не стали уходить в оборону, и по ходу встречи ни разу не уступали в счёте. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Ференцвароша» — 3:2.

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