«Шериф» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 19:45 мск

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Зимбру» в Кишинёве, Молдавия, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Шериф» дома примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прошлый тур для «красных дьяволов» выдался не из приятных. Команда в окружении своих болельщиков на стадионе «Олд Траффорд» минимально уступила испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 1:0. «Шериф», в свою очередь, уверенно переиграл кипрскую «Омонию» со счётом 3:0.

В параллельной встрече квартета Е «Реал Сосьедад» примет «Омонию». Матч состоится в это же время, 19:45 мск, на стадионе «Реале Арена» в Испании.

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