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В «Спартаке» объяснили отсутствие Николсона и Бальде в заявке на матч Кубка с «Факелом»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Николсона и Бальде в заявке на матч Кубка с «Факелом»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил детали заявки красно-белых на матч с «Факелом» в рамках 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«У Шамара Николсона, напомним, всё ещё действует дисквалификация. Кейта Бальде также пока по объективным причинам не может помочь команде, поэтому вне заявки. Тренерский штаб рассчитывает на скорейшее возвращение обоих футболистов, о чём в предматчевом интервью сказал главный тренер Гильермо Абаскаль», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, встреча «Спартака» и «Факела» пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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