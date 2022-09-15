Вратарь «Ростова» Никита Медведев получил травму колена в игре с «Оренбургом»

Стал известен характер травмы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, которую он получил в игре Кубка России с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба дончан.

Никита Медведев в результате травмы одной из связок коленного сустава в кубковом матче с «Оренбургом» выбыл на длительный срок. В ближайшее время ему предстоит операция и серьёзный процесс восстановления.

21 июля вратарь перешёл в «Ростов». Это был его второй матч в сезоне. 1 июня Медведев заключил новый контракт с «Рубином». Голкипер и команда договорились о продлении контракта сроком на три года. Никита пришёл в клуб из Казани в статусе свободного агента в 2020 году. За «Рубин» он провёл семь матчей. Его контракт действовал до конца сезона-2021/2022.