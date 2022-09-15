Абаскаль поделился ожиданиями от матча с «Факелом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 2-го тура Кубка России с «Факелом», который состоится сегодня.

«Ни о какой ротации речи не идёт. Мы должны реагировать — сейчас нам нужно показать реакцию, показать реакцию на поле. Да, действительно, ребята, у которых было раньше меньше минут на поле, будут иметь возможность показать, доказать. Но всё будет решаться на поле. И мы хотим показать хороший результат», — сказал Абаскаль в эфире клубного канала.

Матч начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. В матче 1-го тура красно-белые дома минимально обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0, а воронежцы на выезде уступили «Зениту» со счётом 0:2.