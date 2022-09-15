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Холанд: моя мечта — 5 раз коснуться мяча и забить 5 голов

Холанд: моя мечта — 5 раз коснуться мяча и забить 5 голов
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своём идеальном стиле игры. Ранее ряд спортивных журналистов критиковали норвежца за малое количество касаний мяча. Во вчерашней игре с «Боруссией» Холанд забил гол.

«Зрители иногда говорят, что я мало касаюсь мяча, но меня это не волнует. Моя мечта – пять раз коснуться мяча и забить пять голов», — цитирует Холанда GiveMeSport.

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Лишь в концовке встречи «горожане» смогли сравнять счёт — на 80-й минуте отличился Джон Стоунз после паса Кевина Де Брёйне. Через четыре минуты норвежский нападающий Эрлинг Холанд огорчил свою бывшую команду и вывел «Манчестер Сити» вперёд, голевую передачу на свой счёт записал защитник Жоау Канселу.

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