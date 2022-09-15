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Акробатический гол Холанда в ворота «Боруссии» Д признан лучшим по итогам недели в ЛЧ

Акробатический гол Холанда в ворота «Боруссии» Д признан лучшим по итогам недели в ЛЧ
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Забитый мяч нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда признан лучшим голом недели после прошедшего 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот гол стал победным для команды, которая одолела на своём поле дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:1.

Победный гол Холанда

Кроме Холанда, соискателем на лучший гол недели был также одноклубник норвежца Джон Стоунз, который сравнял счёт в матче с «Боруссией» Дортмунд.

Джон Стоунз сравнял счёт с «Боруссией» Д

Кроме игроков «Манчестер Сити», в списке кандидатов был бразильский полузащитник «Спортинга» Артур Гомес, который забил свой гол против «Тоттенхэма» на 93-й минуте, установив счёт 2:0.

Артур Гомес укрепил преимущество хозяев

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич, который ранее забил в ворота лондонского «Челси», теперь отличился и против «Милана».

Гол Оршича в ворота «Милана»

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