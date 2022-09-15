Роналду начнёт матч с «Шерифом» в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 15 сентября, «Манчестер Юнайтед» проведёт матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Английский клуб в гостях сыграет с «Шерифом». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» обнародовала стартовый состав команды. В старте встречу начнёт португальский форвард Криштиану Роналду.
Полностью состав «Манчестер Юнайтед» выглядит следующим образом: Де Хеа, Мартинес, Маласия, Варан, Далот, Мактоминай, Эриксен, Антони, Санчо, Фернандеш, Роналду.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Шериф» — «Манчестер Юнайтед».
Прошлый тур для «красных дьяволов» выдался не из приятных. Команда в окружении своих болельщиков на стадионе «Олд Траффорд» минимально уступила испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 1:0. «Шериф», в свою очередь, уверенно переиграл кипрскую «Омонию» со счётом 3:0.
В параллельной встрече квартета Е «Реал Сосьедад» примет «Омонию». Матч состоится в это же время, 19:45 мск, на стадионе «Реале Арена» в Испании.
7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду
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