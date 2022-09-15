«Спартак» — «Факел»: Соболев забил 3-й гол москвичей

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» проходит встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимает воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который уверенно реализовал голевой момент — 3:0.

Напомним, в другой встрече этой группы, которая состоялась вчера, «Зенит» уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:0. По ходу встречи атакующий полузащитник санкт-петербургской команды Клаудиньо получил красную карточку и пропустит матч со «Спартаком» в рамках 3-го тура Фонбет Кубка России.

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