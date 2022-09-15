«Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.
Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового. На 34-й минуте «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела» — после передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес. На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который уверенно реализовал голевой момент. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Спартака» — 3:0.
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