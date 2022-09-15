Уткин: Лебеденко и Рязанцев, прошедшие мимо журналистов, — это и есть олдскул

Российский спортивный журналист Василий Уткин оценил поведение нападающих «Торпедо» Игоря Лебеденко и Александра Рязанцева, которые после матча 2-го тура Кубка России с «Сочи» в микст-зоне прошли мимо журналиста, который хотел с ними пообщаться.

«Торпедо» в Кубке России одержало первую победу в сезоне, и это может быть то, ради чего Кубок в нынешнем его формате стоило придумывать. «Торпедо» выиграло матч в Сочи, по мячу забили Игорь Лебеденко и Александр Рязанцев, которым на двоих больше 70 лет. Все сказали, что это олдскул.

Через некоторое время журналистское сообщество возмутилось тому, что оба прошли через микст-зону и даже не попробовали поговорить. Это ведь тоже олдскул! Во времена молодости и Рязанцева это было не принято. Журналистов было принято посылать куда подальше. Чему вы удивляетесь? Это и есть олдскул», — сказал Уткин в эфире клубного YouTube-канала.