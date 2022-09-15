Мостовой — о победе «Спартака»: у «Факела» детвора вышла. Ощущение, что была тренировка
Поделиться
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в игре с «Факелом» со счётом 3:0. Голами в составе красно-белых отметились Александр Соболев, Квинси Промес и Павел Мелёшин.
«Увидел состав «Факела» — какая-то детвора вышла, там играли не то что основным, а многие ребята вообще впервые на поле вышли. «Спартак» играл смешанным составом. После 2:0 было смотреть неинтересно. Такое ощущение, что какая-то тренировка была», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового.
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:14
-
19:12
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:52
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
17:17
Партнерский контент