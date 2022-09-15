Мостовой — о победе «Спартака»: у «Факела» детвора вышла. Ощущение, что была тренировка

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в игре с «Факелом» со счётом 3:0. Голами в составе красно-белых отметились Александр Соболев, Квинси Промес и Павел Мелёшин.

«Увидел состав «Факела» — какая-то детвора вышла, там играли не то что основным, а многие ребята вообще впервые на поле вышли. «Спартак» играл смешанным составом. После 2:0 было смотреть неинтересно. Такое ощущение, что какая-то тренировка была», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового.