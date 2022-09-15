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Сантуш: у меня нет беспокойства из-за Роналду

Сантуш: у меня нет беспокойства из-за Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не беспокоится, так как форвард команды Криштиану Роналду в нынешнем сезоне обычно начинает матчи со скамейки запасных в «Манчестер Юнайтед». Роналду был включён в список сборной Португалии на сентябрьские матчи Лиги наций.

«У меня нет беспокойства из-за Роналду. Он будет играть в стартовом составе, выйдет на матч с «Шерифом». Я не думаю, что кто-то ставит под сомнение важность Роналду для команды», — цитирует Сантуша Mirror.

Сегодня, 15 сентября, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги Европы с «Шерифом». Роналду попал в стартовый состав своей команды.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча «Шериф» — «Манчестер Юнайтед».

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