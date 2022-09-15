Абаскаль оценил дебют защитника Михи Мевли в составе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» оценил дебют защитника сборной Словении Михи Мевли.

«Доволен дебютом Мевли. С первых дней он показал готовность. Знание языка и чемпионата России – немаловажные факторы, которые ему помогли. Теперь у нас есть ещё одно оружие.



Сегодня играли динамично. Наша сегодняшняя схема – опция для предстоящих матчей. Томас Цорн – дополнительная мотивация на матч с «Локомотивом»? Я его не знаю, – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, встреча «Спартака» и «Факела» завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды. Голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Квинси Промес и Александр Соболев.