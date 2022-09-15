Абаскаль оценил дебют защитника Михи Мевли в составе «Спартака»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Факелом» оценил дебют защитника сборной Словении Михи Мевли.
«Доволен дебютом Мевли. С первых дней он показал готовность. Знание языка и чемпионата России – немаловажные факторы, которые ему помогли. Теперь у нас есть ещё одно оружие.
Сегодня играли динамично. Наша сегодняшняя схема – опция для предстоящих матчей. Томас Цорн – дополнительная мотивация на матч с «Локомотивом»? Я его не знаю, – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, встреча «Спартака» и «Факела» завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды. Голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Квинси Промес и Александр Соболев.
Новость по теме«Спартак» разгромил «Факел» в матче Кубка России
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:14
-
19:12
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:52
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
17:17
Партнерский контент