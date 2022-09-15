Анохин: мало людей ходит на Кубок? Зато много смотрит по телевизору. Рейтинги хорошие

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин оценил посещаемость матчей Кубка России. На вчерашней игре «Локомотива» с «Краснодаром» в Москве присутствовали более 4 тысяч человек.

«С победой «Спартак». Рад, что Кубок России — очень интересное соревнование.



Мало людей ходит на Кубок? Зато много смотрит по телевизору. Рейтинги хорошие. Вчера в «Ростове» было 22 тысячи человек. Москва — большой город: много талантов, энтертеймента, поэтому всем всё нравится», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Многие фанаты российских клубов бойкотируют игры Кубка России и Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика, более известного как Fan ID. Болельщики 15 клубов РПЛ открыто заявили о своей позиции.