Анохин: мало людей ходит на Кубок? Зато много смотрит по телевизору. Рейтинги хорошие
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Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин оценил посещаемость матчей Кубка России. На вчерашней игре «Локомотива» с «Краснодаром» в Москве присутствовали более 4 тысяч человек.
«С победой «Спартак». Рад, что Кубок России — очень интересное соревнование.
Мало людей ходит на Кубок? Зато много смотрит по телевизору. Рейтинги хорошие. Вчера в «Ростове» было 22 тысячи человек. Москва — большой город: много талантов, энтертеймента, поэтому всем всё нравится», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Многие фанаты российских клубов бойкотируют игры Кубка России и Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика, более известного как Fan ID. Болельщики 15 клубов РПЛ открыто заявили о своей позиции.
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