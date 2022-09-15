Нападающий «Спартака» Николсон сообщил, что будет готов сыграть с «Локомотивом»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о состоянии своего здоровья, а также сказал, сможет ли сыграть с «Локомотивом» в матче Российской Премьер-Лиги в эти выходные.
«Как здоровье? Всё в порядке. Буду готов сыграть с «Локомотивом», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Встреча завершилась уверенной победой московской команды со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Квинси Промес и Александр Соболев.
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