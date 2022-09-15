«Фольклорные элементы». Сергей Анохин — о ситуации в «Химках»

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин высказался о ситуации в подмосковном клубе. Главного тренера команды Сергея Юрана уволили по ходу сезона, после чего назначили на пост наставника Николая Писарева, под руководством которого красно-чёрные потерпели несколько поражений. Сейчас команду возглавляет Спартак Гогниев.

«Фольклорные элементы. Мне сложно по рассказке рассказывать. Про «Химки» я вообще ничего не знаю и не понимаю», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Сергей Юран сообщил, что больше не вернётся в подмосковную команду. Сейчас химчане находятся в зоне стыковых матчах Российской Премьер-Лиги, занимая 13-е место в национальном первенстве.