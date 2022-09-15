Абаскаль: каждый матч для Мелёшина проверка на зрелость. У него будет шанс в РПЛ в будущем

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру форварда Павла Мелёшина в матче Кубка России с «Факелом» (3:0). Нападающий провёл на поле 75 минут.
«Классен и Пруцев вышли и показали себя на высоком уровне. Джикия и Промес – наши капитаны. Сегодня мы были обязаны побеждать. Решение выпустить их в стартовом составе было обусловлено идеей. Тем более им тоже нужны игровые минуты.
Что касается Мелёшина, как и в прошлый раз, могу только порадоваться за него. Он провёл хороший матч, забил гол. С молодыми футболистами нельзя торопиться, нагнетать и гнать. Ему нужно расти. Он хорошо выбирает положение, действует в штрафной. Естественно, у него будет шанс в чемпионате в будущем, но мы не будем торопиться. Каждый матч для Мелёшина – тест и проверка на зрелость», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 15 сентября 2022
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