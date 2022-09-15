Зиньковский: четыре футболиста «Крыльев» в сборной России — это круто. Может быть больше

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский оценил заявку национальной команды России по футболу, в которую попали четыре футболиста самарских «Крыльев Советов».

«Четыре футболиста «Крыльев» в сборной — это круто. Может быть больше», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Встреча завершилась уверенной победой московской команды со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Квинси Промес и Александр Соболев.

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