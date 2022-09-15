Анри раскритиковал предложение владельца «Челси» провести матч всех звёзд АПЛ

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал предложение владельца «Челси» Тодда Боули провести матч звёзд английской Премьер-лиги, таким образом взяв урок у американских видов спорта, а также высказался насчёт его слов о том, что Мохамед Салах и Кевин Де Брёйне являются продуктами академии «Челси».

«Он сказал урок? Урок? Что это должно означать? Чему он пытается научить? Урок? Вы учитель или что-то в этом роде?

Комментарий о Де Брёйне и Мо Салахе… сначала выучите свои собственные уроки, а затем вернитесь и можете учить нас чему-нибудь», — цитирует слова Анри издание talkSPORT.

На данный момент «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после шести встреч. Ближайший матч лондонцев с «Ливерпулем» в эти выходные был перенесён на неопределённый срок.