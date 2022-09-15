Анри раскритиковал предложение владельца «Челси» провести матч всех звёзд АПЛ

Бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал предложение владельца «Челси» Тодда Боули провести матч звёзд английской Премьер-лиги, таким образом взяв урок у американских видов спорта, а также высказался насчёт его слов о том, что Мохамед Салах и Кевин Де Брёйне являются продуктами академии «Челси».
«Он сказал урок? Урок? Что это должно означать? Чему он пытается научить? Урок? Вы учитель или что-то в этом роде?
Комментарий о Де Брёйне и Мо Салахе… сначала выучите свои собственные уроки, а затем вернитесь и можете учить нас чему-нибудь», — цитирует слова Анри издание talkSPORT.
На данный момент «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков после шести встреч. Ближайший матч лондонцев с «Ливерпулем» в эти выходные был перенесён на неопределённый срок.
- 15 сентября 2022
-
21:35
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:28
-
20:16
-
20:10
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:34
-
19:30
-
19:26