Криштиану Роналду забил первый мяч в сезоне, реализовав пенальти в матче с «Шерифом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил первый мяч в сезоне. Форвард отличился в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом».



На 38-й минуте защитник «МЮ» Диогу Далот заработал пенальти. Роналду реализовал 11-метровый удар, пробив точно по центру ворот. Голкипер соперника улетел в один из углов.



К тому моменту «Манчестер Юнайтед» уже вёл в счёте. На 17-й минуте счёт в матче открыл Джейдон Санчо.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Шериф» — «Манчестер Юнайтед».



Прошлый тур для «красных дьяволов» выдался не из приятных. Команда в окружении своих болельщиков на стадионе «Олд Траффорд» минимально уступила испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 1:0. «Шериф», в свою очередь, уверенно переиграл кипрскую «Омонию» со счётом 3:0.



В параллельной встрече квартета Е «Реал Сосьедад» примет «Омонию». Матч состоится в это же время, 19:45 мск, на стадионе «Реале Арена» в Испании.