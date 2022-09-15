Асхабадзе заявил, что «Факел» расстался с Василенко по обоюдному желанию

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался об увольнении Олега Василенко с поста главного тренера воронежской команды.

«За что уволили Василенко? Вы плохо осведомлены. Обоюдное желание? Конечно, больше нечего добавить. Какая логика с его стороны? Мы выложили всё в источниках, на официальном сайте, поэтому добавить больше нечего. Насколько мне известно, Олег Петрович уже многое добавил и подтвердил всю эту информацию. Больше ссор из избы мы выносить не будем. Есть обоюдное решение. Есть «Факел», дальше условия развития в определённых компонентах есть уже без главного тренера Василенко», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня состоялся матч 2-го тура Фонбет Кубка России, в котором «Факел» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 3:0.