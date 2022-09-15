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Рассказов — о формате КР: нужно больше матчей для тех, кто мало играет — в том числе мне

Рассказов — о формате КР: нужно больше матчей для тех, кто мало играет — в том числе мне
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своём отношении к новому формату Кубка России.

«Формат такой, какой есть. Люди решили сделать такой вид Кубка. Еврокубков сейчас нет, поэтому нужно больше матчей для тех, кто мало играет — в том числе мне. Это наш шанс сыграть, проявить себя, поэтому как есть», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

В сегодняшнем матче с «Факелом» нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового. На 34-й минуте «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела» — после передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес. На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева.

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