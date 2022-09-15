Николай Рассказов: болельщики «Спартака» видели наш настрой — мы не в отчаянии

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал настроение внутри команды, а также оценил победу над «Факелом» для болельщиков.
«Командные собрания? То, что в команде, я не буду выносить. Мы сегодня выиграли 3:0. Думаю, для болельщиков это хорошая реакция. Думаю, они видели наш настрой, что мы не в отчаянии и готовы дальше биться. Да, были неудачные два матча, но впереди снова игра и пауза», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» прошла встреча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в которой московский «Спартак» принимал воронежский «Факел». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Встреча завершилась уверенной победой московской команды со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Квинси Промес и Александр Соболев.
- 15 сентября 2022
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