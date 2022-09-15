Асхабадзе: говорил, что «Факел» будет бороться за выживание. Но семью очками недовольны
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил выступление воронежского клуба в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Клуб поднялся в высший дивизион впервые за 21 год, до этого играл в лигах ниже уровнем.
«Семь очков нормально по сравнению с другими? Но не по сравнению с тем, что нам бы хотелось. Конечно, недовольны семью очками. Чуть-чуть, на два-три очка больше мы могли бы претендовать. 100% по игре. Говорят, что «Факел» будет бороться за выживание? Я говорил, что «Факел» будет бороться за выживание», — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После девяти туров Российской Премьер-Лиги воронежцы располагаются на 14-м месте в чемпионате. Команда Дмитрия Пятибратова набрала семь очков.
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