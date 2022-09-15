Гендиректор «Спартака» оценил игру команды в матче с «Факелом»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Кубка России с «Факелом». Встреча закончилась со счётом 3:0. «Спартак» прервал серию из двух поражений, которые потерпел в РПЛ.



«Доволен ли матчем с «Факелом»? А как не быть довольным, когда победа?» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Красно-белые сумели выйти вперёд уже в дебюте встречи. На четвёртой минуте нападающий московской команды Павел Мелёшин сумел отличиться за свою команду, забив в ворота стража «Факела» Алексея Городового. На 34-й минуте «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела» — после передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес. На 76-й минуте защитник красно-белых Георгий Джикия отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который уверенно реализовал голевой момент. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Спартака» — 3:0.