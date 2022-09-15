Кокорин забил первый мяч за 655 дней

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый мяч за свой новый клуб. Кокорин отличился в матче чемпионата Кипра с «Кармиотиссе». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу соперника.



Для Кокорина этот гол стал не только дебютным за «Арис», но ещё и первым за 655 дней. До этого российский форвард забивал ещё за «Спартак» в матче с «Ротором» (2:0). Это произошло 29 ноября 2020 года.



Кокорин начал встречу на скамейке запасных. Но в перерыве он появился на поле, а в самой концовке, уже в компенсированное время, забил. Форвард ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Голкипер «Кармиотиссе» не выручил, пропустив мяч между ног.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Права на российского нападающего принадлежат «Фиорентине».

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней