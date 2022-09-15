«Монако» — «Ференцварош»: Вечей вывел венгерскую команду вперёд

Сегодня, 15 сентября, проходит матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Монако» на своём поле принимает венгерскую команду «Ференцварош», возглавляемую российским специалистом Станиславом Черчесовым. Игра проходит на стадионе «Луи II» во Франции, стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.
На 80-й минуте матча вышедший на замену футболист «Ференцвароша» Балинт Вечей пробил по воротам, но голкипер вытащил мяч. После проверки автоматической системы фиксации забитого мяча главный арбитр встречи засчитал забитый мяч — 1:0.
В прошлом туре «Монако» в Белграде минимально обыграл «Црвену Звезду» со счётом 1:0. В том матче российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 83 минуты, после чего был заменён. «Ференцварош» неделю назад играл против турецкого «Трабзонспора» и победил со счётом 3:2, проведя большую часть встречи в меньшинстве.
- 15 сентября 2022
-
21:38
-
21:35
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:28
-
20:16
-
20:10
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:42
-
19:38
-
19:34
-
19:30