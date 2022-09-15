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«Монако» — «Ференцварош»: Вечей вывел венгерскую команду вперёд

«Монако» — «Ференцварош»: Вечей вывел венгерскую команду вперёд
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Сегодня, 15 сентября, проходит матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Монако» на своём поле принимает венгерскую команду «Ференцварош», возглавляемую российским специалистом Станиславом Черчесовым. Игра проходит на стадионе «Луи II» во Франции, стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

На 80-й минуте матча вышедший на замену футболист «Ференцвароша» Балинт Вечей пробил по воротам, но голкипер вытащил мяч. После проверки автоматической системы фиксации забитого мяча главный арбитр встречи засчитал забитый мяч — 1:0.

В прошлом туре «Монако» в Белграде минимально обыграл «Црвену Звезду» со счётом 1:0. В том матче российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 83 минуты, после чего был заменён. «Ференцварош» неделю назад играл против турецкого «Трабзонспора» и победил со счётом 3:2, проведя большую часть встречи в меньшинстве.

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