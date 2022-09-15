Первый гол Роналду в сезоне помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в Лиге Европы

В Кишинёве на стадионе «Зимбру» завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Тираспольский «Шериф» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.
На 17-й минуте счёт в этой встрече открыл Джейдон Санчо, который отличился после передачи Кристиана Эриксена. А на 39-й минуте ещё один мяч забил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, который был назначен за фол против Диогу Далота.
Этот гол стал первым для Роналду в нынешнем сезоне. До этого португалец также не делал результативных передач.
После перерыва хозяева так и не смогли ничего придумать. «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Ранее в матче 1-го тура турнира «МЮ» уступил «Реалу Сосьедад» на своём поле со счётом 0:1.
- 15 сентября 2022
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