«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланна» в матче ЛЕ
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Сегодня, 15 сентября, на стадионе «МСХ Арена» в Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Мидтьюлланн» принимал римский «Лацио». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Хозяева дважды отличились в середине первого тайма. Сначала это сделал Паулиньо на 26-й минуте, а через четыре минуты преимущество датчан укрепил Сори Каба. На 52-й минуте Эвандер успешно реализовал 11-метровый удар, доведя счёт до разгрома. На 57-й минуте лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сократил отставание своей команды. На 67-й минуте Густав Исаксен снова увеличил разницу голов, а на 72-й минуте Эрик Святченко установил итоговый счёт встречи — разгромная победа «Мидтьюлланна» со счётом 5:1.
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