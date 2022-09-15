«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланна» в матче ЛЕ

Сегодня, 15 сентября, на стадионе «МСХ Арена» в Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Мидтьюлланн» принимал римский «Лацио». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Хозяева дважды отличились в середине первого тайма. Сначала это сделал Паулиньо на 26-й минуте, а через четыре минуты преимущество датчан укрепил Сори Каба. На 52-й минуте Эвандер успешно реализовал 11-метровый удар, доведя счёт до разгрома. На 57-й минуте лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сократил отставание своей команды. На 67-й минуте Густав Исаксен снова увеличил разницу голов, а на 72-й минуте Эрик Святченко установил итоговый счёт встречи — разгромная победа «Мидтьюлланна» со счётом 5:1.