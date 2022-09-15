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«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланна» в матче ЛЕ

«Лацио» потерпел разгромное поражение от «Мидтьюлланна» в матче ЛЕ
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Сегодня, 15 сентября, на стадионе «МСХ Арена» в Дании состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Мидтьюлланн» принимал римский «Лацио». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Хозяева дважды отличились в середине первого тайма. Сначала это сделал Паулиньо на 26-й минуте, а через четыре минуты преимущество датчан укрепил Сори Каба. На 52-й минуте Эвандер успешно реализовал 11-метровый удар, доведя счёт до разгрома. На 57-й минуте лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сократил отставание своей команды. На 67-й минуте Густав Исаксен снова увеличил разницу голов, а на 72-й минуте Эрик Святченко установил итоговый счёт встречи — разгромная победа «Мидтьюлланна» со счётом 5:1.

Лига Европы. Группа F. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
5 : 1
Лацио
Рим, Италия
1:0 Паулиньо – 26'   2:0 Каба – 30'   3:0 Эвандер – 52' (пен)   3:1 Милинкович-Савич – 57'   4:1 Исаксен – 67'   5:1 Святченко – 72'
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