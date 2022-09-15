Вратарь завалился в ворота после гола Промеса, актёр Назаров болел за «Спартак». Фото

15 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» в матче Кубка России в группе B «Спартак» разгромил «Факел». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал победу над воронежским «Факелом».
«Матч был непростой, но результат есть — 3:0. Было пару моментов у наших моментов. То, что попросил тренер, мы старались выполнять: поменяли схему. Пытались много комбинировать. Ожидали, что будут контратаки. Были небольшие проблемы, но благодаря тому, что забили три мяча, было комфортно играть, и завершили матч победой», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 15 сентября 2022
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