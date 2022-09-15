Комличенко: связь с Уткиным становится ментальной. Со «Спартаком» Даня дал Де Брёйне

Форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал о взаимодействии с полузащитником команды Даниилом Уткиным.

«Наша связь перерастает в ментальную. Он знает, как действую я, я – как действует он. Начинаю чувствовать тайминг его передач. В моменте с голом в ворота «Спартака» Утя мне конфету отдал ― пас уровня Лиги чемпионов. Мне даже принимать не надо было, просто развернулся и в касание пробил. Даня Де Брёйне дал. Я чувствовал, что он может отдать, поэтому остался на линии офсайда.

Был уверен на 100%, что засчитают гол. Краем глаза видел, что защитник задержался. Самый лёгкий в карьере? Ну нет. Самые лёгкие ― в пустые ворота, это моё любимое. А здесь надо было вратаря переиграть, исполнить.



В команде уже шутят: если Утя в голову подаст, то можно даже от мяча отвернуться ― всё равно залетит», — сказал Комличенко в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Полностью интервью с Комличенко читайте в ближайшее время на «Чемпионате»