Объявлена заявка сборной Франции на последние туры Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опубликовал окончательный вариант из тех футболистов, кто примет участие в предстоящих матчах Лиги наций в конце сентября.

Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Мик Меньян.

Защитники: Бенуа Бадьяшиль, Жонатан Клосс, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Ферлан Менди, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Адриен Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Усман Дембеле, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе, Кристофер Нкунку.

Свой первый матч сборная Франции проведёт с соперниками из Австрии 22 сентября. 25-го числа подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Дании.

Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём