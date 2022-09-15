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Объявлена заявка сборной Франции на последние туры Лиги наций

Объявлена заявка сборной Франции на последние туры Лиги наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опубликовал окончательный вариант из тех футболистов, кто примет участие в предстоящих матчах Лиги наций в конце сентября.

Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Мик Меньян.

Защитники: Бенуа Бадьяшиль, Жонатан Клосс, Тео Эрнандес, Жюль Кунде, Ферлан Менди, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Адриен Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Усман Дембеле, Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе, Кристофер Нкунку.

Свой первый матч сборная Франции проведёт с соперниками из Австрии 22 сентября. 25-го числа подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Дании.

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