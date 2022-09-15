Промес стал седьмым бомбардиром в истории «Спартака»
Поделиться
Нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел на седьмое место в истории бомбардиров московского клуба. Голландец, забив гол в ворота «Факела» в матче Кубка России, сравнялся по количеству голов с Андреем Тихоновым. Форвард в 90-й раз поразил сетку ворот соперника за всё время выступлений в России.
На шестом месте по этому показателю располагается Егор Титов. Он забил 106 голов. Места с первого по пятое занимают Никита Симонян, Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Фёдор Черенков и Юрий Гаврилов.
На 34-й минуте игры с воронежским клубом «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела». После передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес.
Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
23:03
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:38
-
21:35
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:59
-
20:58
-
20:56
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:37
-
20:34
-
20:28
Партнерский контент