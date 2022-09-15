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Промес стал седьмым бомбардиром в истории «Спартака»

Промес стал седьмым бомбардиром в истории «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес вышел на седьмое место в истории бомбардиров московского клуба. Голландец, забив гол в ворота «Факела» в матче Кубка России, сравнялся по количеству голов с Андреем Тихоновым. Форвард в 90-й раз поразил сетку ворот соперника за всё время выступлений в России.

На шестом месте по этому показателю располагается Егор Титов. Он забил 106 голов. Места с первого по пятое занимают Никита Симонян, Сергей Родионов, Галимзян Хусаинов, Фёдор Черенков и Юрий Гаврилов.

На 34-й минуте игры с воронежским клубом «Спартак» сумел забить второй гол в ворота «Факела». После передачи Михаила Игнатова отличился нападающий москвичей Квинси Промес.

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