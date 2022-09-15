Тен Хаг: очень рад за Роналду, ему нужен был этот гол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом». Встреча, проходившая в Кишинёве, закончилась со счётом 2:0. По мячу забили Джейдон Санчо и Криштиану Роналду, для португальца этот гол стал первым в сезоне.
«Я очень рад за Санчо, он много забивал во время предсезонки, а теперь у него уже, кажется, три гола в сезоне. Он действует здорово, но думаю, что ещё может стать намного сильнее, учитывая его качества.
Роналду нужно было забить. Он был много раз в этом сезоне близок к голу, действительно хотел этого. Мы рады за него, вся команда хотела, чтобы он забил. Когда он бьёт пенальти, не сомневаешься, что всё будет хорошо», — сказал тен Хаг пресс-службе «Манчестер Юнайтед».
7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду
- 16 сентября 2022
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 15 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:23
-
23:12
-
23:03
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:38
-
21:35
-
21:26
-
21:22
-
21:20
-
21:10
-
21:04
-
21:04