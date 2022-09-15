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Тен Хаг: очень рад за Роналду, ему нужен был этот гол

Тен Хаг: очень рад за Роналду, ему нужен был этот гол
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Лиги Европы с «Шерифом». Встреча, проходившая в Кишинёве, закончилась со счётом 2:0. По мячу забили Джейдон Санчо и Криштиану Роналду, для португальца этот гол стал первым в сезоне.

«Я очень рад за Санчо, он много забивал во время предсезонки, а теперь у него уже, кажется, три гола в сезоне. Он действует здорово, но думаю, что ещё может стать намного сильнее, учитывая его качества.

Роналду нужно было забить. Он был много раз в этом сезоне близок к голу, действительно хотел этого. Мы рады за него, вся команда хотела, чтобы он забил. Когда он бьёт пенальти, не сомневаешься, что всё будет хорошо», — сказал тен Хаг пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

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