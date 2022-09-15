Дибала набрал 5 очков по «гол+пас» в последних пяти играх за «Рому»
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала набрал пять очков по системе «гол+пас» в последних пяти играх за римский клуб. Аргентинец открыл счёт в игре 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ХИКом.
До этого Пауло забил гол и отдал голевую передачу в матче Серии А с «Эмполи», а ранее оформил дубль в противостоянии с «Монцей». Напомним, Пауло Дибала перешёл в римский клуб на правах свободного агента. Он подписал трёхлетний контракт. Ранее аргентинец был игроком «Ювентуса», за которой провёл 293 матча, забил 115 голов и отдал 48 результативных передач.
Команда Жозе Моуриньо разгромила финляндский ХИК со счётом 3:0. Голами, кроме Дибалы, отметились также Лоренцо Пеллегрини и Андреа Белотти. В обоих случаях в качестве ассистента выступал Николо Дзаньоло.
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