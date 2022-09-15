«Будё-Глимт» с Хайкиным на воротах одолел «Цюрих» в матче ЛЕ

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором норвежский «Будё-Глимт» принимал швейцарский «Цюрих». Встреча проходила на стадионе «Аспмюра». В составе норвежской команды выступает российский голкипер Никита Хайкин, который вышел в стартовом составе. Свисток о начале матча прозвучал в 22:00 мск.



В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Хозяева вышли вперёд лишь на 58-й минуте встречи благодаря автоголу полузащитника «Цюриха» Оле Сельнеса. Через четыре минуты «Будё-Глимт» счёт укрепил – гол забил Уго Ветлесен. На 81-й минуте Донис Афдияй сумел сократить отставание своей команды. После финального свистка победу праздновали футболисты «Будё-Глимт» — 2:1.