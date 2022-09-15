Киевское «Динамо» уступило АЕКу, потерпев второе поражение в Лиге Европы

В Кракове (Польша) на стадионе «МКС Краковия» завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Киевское «Динамо» принимало АЕК из Ларнаки. Встреча закончилась победой номинальных гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече на восьмой минуте забил Адам Дьюрчо. Киевлянам так и не удалось отыграться, хотя на 30-й минуте Виталий Буяльский и смог поразить ворота соперника. Гол форварда «Динамо» был отменён с помощью системы VAR.
Киевское «Динамо» потерпело уже второе поражение в Лиге Европы. Ранее киевляне уступили «Фенербахче» со счётом 1:2. «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице группы B. АЕК набрал три очка и поднялся на третье место.
В следующем туре «Динамо» отправится в гости к «Ренну», а АЕК сыграет в гостях с «Фенербахче».
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