Игрок «Бетиса» Хоакин стал самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы

Атакующий полузащитник «Бетиса» Хоакин стал самым возрастным футболистом, забивавшим в рамках турнира Лиги Европы. Как сообщает портал Goal на своей странице в социальных сетях, игроку на данный момент исполнился 41 год.

Гол Хоакина «Лудогорцу» из-за пределов штрафной

Памятного рекорда удалось добиться в матче 2-го тура Лиги Европы, в котором «Бетис» дома принимал болгарскую команду «Лудогорец». Капитан испанцев Хоакин забил второй мяч своей команды на 39-й минуте встречи. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Бетиса» со счётом 3:2.

Напомним, Хоакин перешёл в «Бетис» из «Фиорентины» в 2015 году. Также футболист выступал за клуб из Севильи с 1999 по 2006 год. Хоакин также играл за «Валенсию» и «Малагу». В прошлом сезоне игрок принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал одну результативную передачу.