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Василий Уткин заявил, что Сергей Семак более неизвестен, чем Гильермо Абаскаль

Василий Уткин заявил, что Сергей Семак более неизвестен, чем Гильермо Абаскаль
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Российский спортивный журналист Василий Уткин оценил назначение испанского тренера Гильермо Абаскаля на пост наставника «Спартака». Абаскаль до красно-белых возглавлял «Базель» в качестве исполняющего обязанности главного тренера, в который был переведён из дубля.

«Самый главный аргумент против Абаскаля – что он ноунейм. Он ноунейм в России, а Россия сегодня – это замкнутый футбольный анклав. Ноунейм – это при всём уважении Сергей Семак, который нигде, кроме России, не работал, которому при этом уже к пятидесяти.

А Абаскаль – молодой тренер, который уже поработал в разных европейских странах. Вот он как раз абсолютно не ноунейм, его все прекрасно знают. Его не знаем мы, и его не знает Александр Мостовой», – сказал Уткин в эфире своего канала.

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