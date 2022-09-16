Роналду прокомментировал первый забитый мяч в сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче Лиги Европы над «Шерифом». Манкунианцы обыграли клуб из Тирасполя со счётом 2:0.



«Рад забить и помочь команде победить! Три важных очка! Отличная работа, парни!» – написал португалец в своей социальной сети.

Роналду забил первый мяч в сезоне. На 38-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот заработал пенальти. Роналду реализовал 11-метровый удар, пробив точно по центру ворот. Голкипер соперника улетел в один из углов. К тому моменту «Манчестер Юнайтед» уже вёл в счёте. На 17-й минуте счёт в матче открыл Джейдон Санчо.



Первый тур для «красных дьяволов» в новом розыгрыше Лиги Европы выдался не из приятных. Команда в окружении своих болельщиков на стадионе «Олд Траффорд» минимально уступила испанскому «Реалу Сосьедад» со счётом 1:0.

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