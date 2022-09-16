Агент Азмуна: Сердар не уверен, что матч России и Ирана состоится

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы форварда «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна, высказался о возможном участии футболиста в товарищеском матче со сборной России. Ожидается, что Россия и Иран осенью проведут товарищеский матч. По словам Дурна, его клиент пока не уверен, состоится ли эта встреча.
«Проведение этого матча официально не подтверждено. Я сейчас нахожусь с Сердаром, спросил его об этом, и он пока не уверен, что матч состоится», — цитирует агента «РБ Спорт».
Следующим соперником сборной России будет команда Киргизии. Эта встреча состоится 24 сентября в Бишкеке (Киргизия). В ноябре у национальной команды России запланирован матч с Боснией и Герцеговиной. При этом ведущие футболисты Боснии отказываются от участия в матче.
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