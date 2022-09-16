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Сарри: «Мидтьюлланн» играл с очень блёклой командой, мы были тщеславными

Сарри: «Мидтьюлланн» играл с очень блёклой командой, мы были тщеславными
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал разгромное поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Мидтьюлланном» со счётом 1:5.

«Сегодняшняя игра — это тот случай, когда команда не была сыграна и ей не хватило концентрации. Мы были тщеславными, на европейском уровне это вредит. В течение трёх дней мы пытались проговорить это, но не смогли.

Я думаю, что наших оппонентов сегодня нельзя оценивать. Они играли с очень блёклой командой, я не знаю, какой результат они получат, когда бросят вызов живому составу. Сегодня вечером был матч, в который мы играли с тщеславием», — цитирует Сарри пресс-служба клуба.

Это поражение стало для римлян четвёртым во всей истории, когда они пропустили пять и более голов в одной встрече. Ранее они терпели поражения от «Ланса» (0:6, 1977 год), «Тенерифе» (3:5, 1996) и «Валенсии» (2:5, 2000).

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