Источник: англичанин Пол Эшуорт может стать новым спортивным директором «Спартака»

Английский функционер Пол Эшуорт может занять пост спортивного директора «Спартака», сообщает Metaratings.

По данным источника, специалист уже лично знаком с руководителями клуба и представителями «Лукойла». На данный момент Эшуорт занимается скаутской работой в одном из третьего по силе дивизиона Англии.

Отметим, британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

После девяти туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 18 сентября.