Источник: англичанин Пол Эшуорт может стать новым спортивным директором «Спартака»
Поделиться
Английский функционер Пол Эшуорт может занять пост спортивного директора «Спартака», сообщает Metaratings.
По данным источника, специалист уже лично знаком с руководителями клуба и представителями «Лукойла». На данный момент Эшуорт занимается скаутской работой в одном из третьего по силе дивизиона Англии.
Отметим, британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.
После девяти туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре команда встретится с «Локомотивом». Матч состоится 18 сентября.
Комментарии
- 16 сентября 2022
-
01:52
-
01:50
-
01:31
-
01:31
-
01:18
-
00:58
-
00:43
-
00:36
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:10
-
00:04
- 15 сентября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:23
-
23:12
-
23:03
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:29
-
22:27
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:51
-
21:49
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:38
Партнерский контент