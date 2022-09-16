В полуфинале Кубка Австралии против команды Дуайта Йорка вышел 13-летний вратарь

13-летний Имер Абили вышел на замену в составе «Оукли Кэннонс» в концовке полуфинального матча Кубка Австралии и стал самым юным игроком в истории турнира, информирует в «Твиттере» репортёр австралийского канала 10 Football Тим Морган.



Главный тренер команды Крис Тэйлор выпустил вратаря возрастной категории U14 на четыре компенсированных минуты, когда его подопечные завершали матч, уступая со счётом 2:5. Их соперником был «Макартур», который с мая текущего года возглавляет экс-нападающий английского «Манчестер Юнайтед», 50-летний тринидадец Дуайт Йорк (для него это первый опыт в тренерской карьере).

Фото: кадр из трансляции, 10 News First Melbourne

Абили за отведённые ему минуты не пропустил. Он коснулся мяча только один раз, отдав одну точную передачу. Имер заменил основного вратаря «Оукли Кэннонс», 31-летнего австралийца Льюиса Итальяно, у которого в пассиве была жёлтая карточка с 54-й минуты. За этот фол голкипера был назначен пенальти, который реализовал перешедший этим летом в «Макартур» из «Манчестер Сити» Дэниэл Арзани.



Полуфинальная стадия состояла из одного матча. «Макартур» вышел в финал Кубка Австралии, где 1 октября встретится с «Сидней Юнайтед».